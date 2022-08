Tragedia nella notte, ragazza di 26 anni di Aprilia muore in un locale di Latina

LATINA – Tragedia nella notte a Latina in Via Missiroli presso discoteca El Paso è morta improvvisamente una ragazza di 26 anni residente ad Aprilia. Vani i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni la giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco, così come refertato dal personale medico intervenuto. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Latina.