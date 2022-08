Bella Farnia, marito e moglie feriti nello scoppio di una caldaia

LATINA – Due persone sono rimaste ferite questa mattina nello scoppio di una caldaia. E’ accaduto in un’abitazione di Via delle Costellazioni a Bella Farnia la zona più colpita dal maltempo delle scorse ore, dove molti alberi sono caduti in qualche caso sfiorando le abitazioni.

A rimanere feriti sono stati marito e moglie rispettivamente di 67 e 65 anni. Soccorsi dal 118, la donna è stata trasportata al San Camillo di Roma per trauma alla testa, il marito all’ospedale Goretti di Latina a causa di una ferita a un occhio. Il rumore causato dallo scoppio ha richiamato l’attenzione delle abitazioni circostanti ed è partita la richiesta di soccorso.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per scongiurare ulteriori pericoli e i carabinieri del comando provinciale di Latina che stanno ora ricostruendo le cause di quanto accaduto. Danni all’abitazione.

Non è escluso che l’episodio possa essere in qualche modo collegato proprio con la tempesta notturna che si è abbattuta sulla zona nella notte tra il 15 e il 16 agosto.