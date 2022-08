Concorsi al Comune di Latina, presentate quasi 4000 domande

LATINA – Sono 3830 gli aspiranti ad un posto di pubblico impiego che hanno presentato domanda per partecipare ai concorsi indetti dal Comune di Latina. Una prima ricognizione è stata fatta dal Servizio Sviluppo e Gestione del Personale e dell’Organizzazione in collaborazione con la Segreteria Generale, nei giorni successivi alla scadenza dei bandi (fissata a mezzanotte del 18 agosto a un mese dalla pubblicazione).

Il numero maggiore di domande, come era prevedibile, ben 1570, è arrivato per il concorso da Istruttore Amministrativo Contabile cat “C” ( titolo di studio richiesto il diploma di scuola superiore), mentre per gli Istruttori amministrativi direttivi cat “D” (laureati) sono pervenute attraverso la procedura on line 634 domande. Molto inferiori i numeri dei ruoli tecnici: 191 per il profilo Istruttore Tecnico cat. “C” e 185 per gli Istruttori Direttivi Tecnici.

Per quanto riguarda le domande per il concorso di accesso ai ruoli della Polizia Municipale (Istruttori di vigilanza C e D), le domande sono state rispettivamente 673 e 449. Infine, per il ruolo dirigenziale di Dirigente Amministrativo-Contabile (oltre alla laurea serve l’anzianità di servizio effettivo in un’amministrazione pubblica di almeno cinque anni) sono state presentate 128 domande.

I numeri definitivi potrebbero variare, ma non dovrebbero discostarsi di molto da quelli attuali: bisognerà infatti per prima cosa procedere all’istruttoria per la valutazione di ammissibilità delle domande, passaggio che definirà il numero degli aventi diritto a partecipare materialmente al concorso. Sarà il primo appuntamento di un calendario che si sta definendo in questi giorni, con il quale si fisseranno anche le prove di esame, con l’obiettivo di arrivare alle assunzioni entro la fine del 2022.

Al Comune di Latina mancava un concorso pubblico dall’era della giunta Finestra. Negli anni si è sopperito ai pensionamenti in parte con le stabilizzazioni, in parte con gli scorrimenti dalle graduatorie dei concorsi banditi da altri enti all’interno della Regione Lazio (oltre cento le assunzioni con questa modalità) o con le mobilità da altri enti.