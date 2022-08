Ferragosto, al Miami Beach di Latina giornata no-stop tra schiuma party e festa brasiliana

LATINA – Una giornata no-stop dalle 9 alle 24 tra schiuma party, atmosfere brasiliane e, ovviamente, giochi acquatici. Il Miami Beach di Latina si prepara così alla festa di Ferragosto che sarà chiusa dai fuochi d’artificio in programma a mezzanotte.

“Ci sarà la parata delle mascotte come tutti gli anni, due spettacoli brasiliani, lo schiuma e il color party e poi scivoli, piscine e iniziative gastronomiche nei punti ristoro”, spiega Milena la titolare dell’Acqua park di Borgo Piave a Latina, che ha superato nei giorni scorsi anche l’ispezione dei carabinieri del Nas senza provvedimenti di chiusura o sanzioni.

“Siamo soddisfatti. La nostra struttura è stata controllata come tutte le altre in provincia, e considerata idonea. Abbiamo superato tutti i controlli, fuori e dentro le piscine, in regola il servizio di assistenza ai bagnanti e le analisi sulle acque che noi comunque effettuiamo regolarmente – spiega Milena – perché la salute dei nostri clienti è la prima cosa nel nostro programma di lavoro”.