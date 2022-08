A Cori gran finale per il Latium Festival Musiche e Danze popolari del mondo

CORI – Nel segno della ripartenza dopo la pandemia, è tornato uno degli appuntamenti più attesi del folklore di Cori e del Lazio: il LATIUM FESTIVAL – Musiche e Danze popolari del mondo per una cultura della Pace – CIOFF® (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels. ONG Partner Ufficiale dell’UNESCO, accreditata sempre presso l’UNESCO nel Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, ONG presente in circa 120 Paesi in tutto il mondo). Appuntamento culturale di primissimo piano nel panorama delle manifestazioni estive in regione, il Festival Mondiale del Folklore, quest’anno si sta svolgendo dal 29 Luglio al 10 agosto 2022.

Durante il Festival – spiegano gli organizzatori – la cittadina lepina e altre città del Lazio diventano il “centro del mondo folkloristico” in cui si mescolano lingue, usi, tradizioni, canti e musiche, fondendosi nei mille colori del palcoscenico e nei cuori partecipi degli spettatori. Il messaggio che vuole diffondere la manifestazione è senza dubbio di pace, solidarietà e fratellanza tra le diverse culture del mondo.

In questo anno 2022 il Festival sta coinvolgendo i territori di: ROMA, CORI, SEGNI, VELLETRI, PALIANO, BASSIANO, CISTERNA DI LATINA, FONDI, PROSSEDI, ROCCAGORGA ed AMATRICE.

DAL 7 AL 10 AGOSTO – Il prossimo appuntamento è a Cori, per domenica 7 agosto e fino a mercoledì 10 agosto 2022, presso il Teatro all’aperto che ha come cornice il Tempio d’Ercole (I sec. a.C.) dove si esibiranno dal BRASILE il gruppo “BACNARÉ” Balé de Cultura Negra della Città di Recife, dal CILE il gruppo Ballet Folclórico “BAFCACHILE” della Città di Carahue, dalla COLOMBIA la Compañía Artística “AAINJAA” della Città di Bogotà, dalla GEORGIA il gruppo Folk Ensemble “BAGRATI” della Città di Kutaisi, dalla NUOVA ZELANDA il gruppo MAORI “Te Mātārae i Ōrehu” Kapa Haka Group della Città di Rotorua, dall’URUGUAY il Ballet Folklorico “ABORIGEN” della Città di Canelones ed infine dall’ITALIA il Gruppo Folkloristico “MATRÙ” della Città di Amatrice, il Gruppo Folkloristico “GLI PAES MEI” della Città di Alatri, il Complesso Strumentale “FANFARRA ANTIQUA” della Città di Sermoneta, la Compagnia Rinascimentale “TRES LUSORES” della Città di Cori e gli SBANDIERATORI DEL LEONE RAMPANTE DI CORI .