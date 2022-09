Covid, 109 casi il doppio di lunedì scorso

LATINA – Sono 109 i nuovi casi positivi a Latina e provincia registrati nel bollettino della Asl di Oggi, in flessione come ogni lunedì, ma in netta risalita rispetto a lunedì scorso quando se ne erano registrati 58. Non ci sono stati decessi (totale da inizio pandemia 911), nessun nuovo ricovero al Goretti, ma per due pazienti pontini si è reso necessario il trasferimento in strutture romane.

Il totale di oggi emerge da circa 380 tamponi per un tasso di positività del 32,5%. A Latina si sono registrati 43 nuovi casi. Sale Sabaudia con 10 contagi accertati nelle ultime 24 ore.

I casi sul territorio sono così distribuiti: Aprilia 9, Cisterna di Latina 2, Cori 1, Fondi 17, Gaeta 3, Latina 43, Minturno 1, Monte San Biagio 8, Norma 1, Pontinia 1, Priverno 4, Prossedi 2, Roccagorga 1, Sabaudia 10, San Felice Circeo 1, Sezze 2, Sonnino 1, Terracina 2.