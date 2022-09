Elezioni a Latina, anche il M5S presenta una memoria alla commissione elettorale

LATINA – “Alla luce degli sviluppi connessi all’esito delle elezioni suppletive del 4 settembre 2022 e preso atto dell’esistenza di riferimenti normativi e giurisprudenziali che pongono ulteriori dubbi e perplessità sul criterio di ripartizione dei seggi, abbiamo dato mandato al portavoce comunale Gianluca Bono di depositare una memoria all’attenzione della Commissione Elettorale e del Commissario Prefettizio”. Lo dichiara, in una nota, il Movimento 5 Stelle di Latina.

“La decisione – continua la nota – è stata presa in una riunione collegiale che si è svolta ieri sera alla presenza della referente provinciale Gaia Pernarella (consigliera regionale M5S). La memoria è finalizzata esclusivamente a fornire ulteriori elementi di valutazione alla Commissione elettorale del Comune di Latina tenuto conto dell’orientamento del Consiglio di Stato risultante da talune sue pregresse sentenze. Ribadiamo il pieno sostengo alla “coalizione del sindaco Coletta” e auspichiamo, per il bene della città di Latina, che si giunga presto alla definizione della controversia amministrativa che bene non fa né alla comunità né alla credibilità politico istituzionale”.

Nella memoria il candidato sindaco Gianluca Bono chiede di essere nominato consigliere anche se con il ri-voto di domenica il Movimento non ha raggiunto per 10 voti lo sbarramento del 3%.