Il ritorno in radio del nuovo Tiziano Ferro

LATINA – E’ in rotazione su Radio Immagine La vita è splendida, attesissimo pezzo lancio scritto con Brunori Sas e Dimartino che segna il ritorno sulle scene di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ormai stabile a Los Angeles parla della musica, ma anche della sua vita privata in un’intervista rilasciata a Rolling Stones dal titolo azzeccatissimo “E sono contentissimo”.

L’apprensione per i prossimi concerti ” non canto dal vivo dal 2017″ e gli oltre 30mila biglietti venduti in mano a fan che hanno conservato quelli acquistati prima del covid. L’anno preso per dedicarsi a Margherita e Andres, i due figli che ha con il marito Victor Allen, e ora il ritorno al palco e al suo pubblico con un disco che uscirà l’11 novembre. Unico neo il passaporto italiano: per il momento i bambini – che in Italia verranno anche per stare un po’ con i nonni – non lo avranno perché questo escluderebbe suo marito.

“Oggi – racconta a Rolling Stones – se voglio far entrare i miei figli in Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante”.