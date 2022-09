Il ministro Patuanelli a Sonnino per inaugurare il maxi impianto fotovoltaico di Francia Latticini

LATINA – L’azienda Francia Latticini ha inaugurato oggi un modernissimo impianto fotovoltaico della potenza di 900 kwh, che riveste l’intera superficie di copertura dello stabilimento di Sonnino dove ha sede il gruppo industriale.

Ad inaugurare l’impianto con la storica famiglia di imprenditori, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, presente la Sottosegretaria di Stato Ilaria Fontana e il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio Valerio Novelli.

“È con grande piacere e soddisfazione – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Francia Latticini Massimo Panagia – che oggi diamo il via, in un momento di straordinaria inflazione delle fonti di energia, alla autoproduzione energetica del 15% del nostro fabbisogno giornaliero mediante questo nuovissimo impianto da 900kwh annui. L’investimento si affianca al già esistente Impianto di generazione elettrica a Biogas, oggi immessa in rete, e costituisce un indispensabile presupposto per raggiungere in breve termine il nostro obiettivo strategico di autoproduzione del 100% del fabbisogno energetico”.