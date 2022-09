Sul Lago di Sabaudia arte, concerti e kayak per chiudere Odissea Contemporanea

SABAUDIA – Due concerti nell’Oasi naturalistica Lago di Paola chiuderanno Mad OdisSea Contemporanea 2022, la rassegna di arte contemporanea che ha visto l’esposizione di opere di tanti artisti in un ambiente naturale unico: sono Giovanni Battista Bianchi, Giuliana Bocconcello, Ornella Boccuzzi, Alessandra Chicarella, Paolo Garau, Maria Griffo, Emilia Isabella, Giovanni Leonardi, Marina Mangiapelo, Carlo Marchetti, Luigi Menichelli, Massimo Palumbo, Rinaldo Paoletti, Francesco Petrone, Donatella Pinocci, Stefania Romagna, Maria Gloria Sirabella, Alberto Timossi, Giuseppe Verri.

Un museo all’aria aperta visitabile ancora stasera sabato 10 settembre, al tramonto, in occasione di Flying Blues con Etta Lomasto e Fabio Conti e poi domenica 11 settembre con Alessio Pistilli. Entrambi gli appuntamenti cominceranno alle 18. “Arte contemporanea e musica a pelo d’acqua, escursioni, animazione per bambini, degustazione vini alle pendici del promontorio di Circe”, sottolinea l’ideatore e curatore di Odissea, Fabio d’Achille.

Gli appuntamenti musicali a Sabaudia in Via dei Casali di Paola, 6 (ex darsena – Ponte Rosso) a Torre Paola saranno accompagnati da altre attività tra le quali le escursioni in kayak con Saverio D’Ottavi. Sabato 10 settembre ore 17:00 sono previsti poi Lettura e giochi in equilibrio “Una cosa possibile” albo illustrato che affronta il tema della inclusione attraverso il mondo degli animali. La varietà di ogni personaggio viene esaltata dalla sua scoperta del surf. Durante l’attività bambini e le bambine si caleranno nei panni dei protagonisti del libro per scoprire la ricchezza della diversità. Prevista la degustazione vini di Casale del Giglio

Alle 18, la musica con Flying Blues un progetto che racchiude una vera e propria ricerca delle radici del Blues e dell’influenza che questo genere ha avuto sulla musica moderna. Gli uomini e le donne del Blues usarono questo linguaggio per esprimere le loro inquietudini e i loro bisogni, per dare sfogo alle loro emozioni, aprendo una finestra sulle condizioni di vita della loro epoca. Etta Lomasto e Fabio Conti ripercorrono le vie del blues che uniscono passato e presente proponendo brani della tradizione e della storia più recente che ne hanno raccolto l’eredità. € 15 (compresa presentazione libro)

Domenica 11 settembre ore 17:00, escursione nell’oasi in kayak (€ 30), poi Alessio Pistilli suona al tramonto (ore 18:00) in formazione acustica (batteria, basso, violino e chitarra/voce) rivisitando in chiave nuova i propri brani e qualche cover che attinge al cantautorato da De Andrè. De Gregori e Silvestri, a Gazzè e Niccolò Fabi. €15 (compreso nel ticket escursione)

Info: 393.3242424 Fabio MAD – 347.5839060 Francesco Saverio Kayak

MAD Museo d’Arte Diffusa e MADXI Museo contemporaneo è realizzato in collaborazione con Club Unesco di Latina, Lions International Sabaudia San Felice Circeo Host II con il contributo di Farmacie Travagliati (Latina-Pontinia) e Casale del Giglio. ingresso libero ore 9:00/20:00