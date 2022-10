La Provincia di Latina lavora al nuovo Regolamento del Consiglio

LATINA – E’ iniziato questa mattina in Commissione Statuto l’esame del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale. L’organismo, presieduto da Vincenzo Mattei, ha iniziato a vagliare il testo che si compone di 59 articoli ed aggiorna completamente quello precedente – fermo al 2009 – sulla scorta delle disposizioni della legge Del Rio. Alla riunione erano presenti i consiglieri Ennio Afilani, Vincenzo Giovannini e Franco Cardinale.

Il nuovo Regolamento rappresenta uno dei punti principali delle linee di mandato del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli perché ridefinisce ruoli e funzioni dello stesso presidente, dei consiglieri e degli altri organismi dell’ente sulla scorta delle radicali modifiche intervenute nell’assegnazione dei poteri alle Province.

Tra le novità contenute nel testo quella relativa alla riunione del Consiglio in videoconferenza – una modalità introdotta in conseguenza della pandemia e dettata dall’esigenza di limitare i contatti – che sarà comunque consentita in particolari circostanze.

La Commissione ha esaminato la metà degli articoli e si è aggiornata al 3 ottobre prossimo per proseguire i lavori. Una volta licenziati il testo sarà portato all’esame del Consiglio provinciale per l’approvazione.