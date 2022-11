Alla ricerca dei tesori pontini, ecco il progetto ludico per gli studenti pontini

LATINA – Si chiama Alla ricerca dei tesori Pontini ed è un progetto ludico che verrà presentato domani all’Hotel Europa di Latina. E’ promosso da Giornalisti Indipendenti, gruppo editoriale del quotidiano Latina Oggi, in collaborazione con la Esseci Cooperativa Editoriale e patrocinato da Regione Lazio e Provincia di Latina. Il format è incentrato sull’omonimo album di figurine e sul coinvolgimento degli istituti scolastici nell’intento di far conoscere ai più giovani i luoghi e i personaggi che hanno fatto la storia della provincia pontina e dei 33 comuni che ne fanno parte. Seguendo il viaggio dell’esploratore Enea e del suo cane Orazio, i ragazzi potranno scoprire il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio in cui vivono e partecipare con la propria scuola di appartenenza a un contest che premierà l’istituto vincitore in primavera, a Piana delle Orme. La raccolta, composta quest’anno da 288 figurine distribuite su 164 pagine, farà il suo debutto in edicola sabato 12 novembre: l’album e il primo pacchetto di figurine verranno consegnati gratuitamente insieme con il quotidiano Latina Oggi.