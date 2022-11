Gravissimo investimento al semaforo di Via Emanuele Filiberto: ferito un ciclista

LATINA – Non si ferma la scia di incidenti stradali sulle strade pontine. E’ di oggi un gravissimo investimento che si è verificato a poche centinaia di metri dal centro storico di Latina all’incrocio tra via Emanuele Filiberto e Viale Giulio Cesare dove un uomo in sella alla sua biciletta è stato investito da un camion che si è fermato. Immediati i soccorsi chiesti dai presenti che intorno alle 13 si trovavano sul tratto di strada sempre affollato, a poche decine di metri dalle nuove autolinee.

Il 118 ha soccorso e trasferito il ferito al Goretti in codice rosso e in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha identificato il conducente del mezzo pesante e lavorato a lungo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. La bici dopo i rilievi è stata sequestrata.