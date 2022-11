Per l’uccisione in Congo dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci chiesto il rinvio a giudizio di due funzionari del Pam

LATINA – Quel viaggio non era stato organizzato come avrebbe dovuto, calcolando bene tutti i rischi. Per questa ragione la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di due dipendenti del Programma alimentare mondiale dell’ agenzia dell’Onu, indagati per nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere di Sonnino Vittorio Iacovacci che gli faceva da scorta, uccisi entrambi in Congo il 22 febbraio dell’anno scorso. Nei confronti di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Colaiocco, contestano il reato di omicidio colposo. I due erano gli organizzatori della missione del nord del Paese durante il quale il convoglio che trasportava i due italiani venne bloccato e i due uccisi.