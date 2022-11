“Nel segno della Libertà”: a Roma la mostra ispirata all’ex carcere borbonico di Santo Stefano

Nasce nel contesto del Progetto di recupero del carcere borbonico di Santo Stefano/Ventotene la mostra “Nel Segno della Libertà”, che ha come sottotitolo la frase del padre del progetto europeo Altiero Spinelli: “Occupo un piccolo spazio di mondo, ma non l’ho delimitato” in programma dal 12 novembre al 10 dicembre presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa a Roma, ex carcere femminile di San Michele, oggi sede dell’Istituto Centrale per il Restauro. L’iniziativa, voluta dalla Commissaria di Governo Silvia Costa, nasce per dare voce, attraverso l’arte, ai sogni di giovani detenuti minorenni collegando i loro pensieri alle riflessioni sulla libertà e sulla dignità della pena dei padri fondatori dell’Europa.

GLI ARTISTI – Sono dodici gli artisti europei coinvolti, chiamati a partecipare dalle istituzioni promotrici che li hanno esortati a interpretare con le loro opere artistiche alcuni dei concetti a fondamento dell’Unione Europea: libertà, unità, memoria, comunità e parità. “Proprio partendo dalla parola libertà – si legge in una nota degli organizzatori – i sono stati evocati desideri, sogni e aspirazioni da parte di alcuni giovani reclusi nel Carcere minorile di Casal del Marmo a Roma coinvolti in un laboratorio di scrittura creativa dall’attore Salvatore Striano, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia nei primi mesi dell’anno. I testi prodotti sono stati poi affidati tramite gli Istituti di Cultura ai diplomandi delle Accademie di Belle Arti dei sei Paesi europei (Bulgaria, Repubblica Ceca, Fiandre, Polonia, Slovacchia, Turchia) che hanno realizzato, partendo dalla reinterpretazione, delle opere artistiche di grande valore, collegate tra loro da un elemento simbolico: la dimensione delle celle del carcere”.

Altre parole sulla libertà, espresse da precursori dell’Unione europea come Altiero Spinelli, Henri Frenay, Simone Weil, Eugen Kogon, Otto Molden ed altri ancora, selezionate dagli Archivi storici

dell’Unione europea a Firenze, sono state l’elemento ispiratore per il lavoro di sei diplomandi dell’Accademia di Belle Arti di Roma che sono partiti da qui per la realizzazione di altrettante opere

presenti nella mostra.

“Una chiave nuova per uno storytelling capace di valorizzare l’importanza della libertà proprio a partire da quei contesti in cui essa è negata, e che unendo sensibilità a speranza arrivare a diffondere un messaggio emotivo di grande impatto grazie all’intervento dei giovani artisti, uniti dalla visione di una Europa basata sui diritti e sulla dignità della pena”, sottolineano gli organizzatori.

Gli artisti coinvolti sono Lieze De Middeleir, Lena Demirhan, Giorgia Errera, Weronika Guenther, Martin Jurik, Katerina Kuchtova, Marianna Panagiotoudi, Karina Popova, Ilaria Restivo, Maria Giovanna Sodero, Valerio Tirapani, Laura Zawada.

L’iniziativa gode del supporto dell’Ufficio di rappresentanza in Italia della Commissione Europea e vede la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche di sette paesi europei: Bulgaria, Fiandre, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Turchia, del cluster EUNIC. Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma, è la coordinatrice artistica, mentre la

curatela della mostra è stata affidata al Dispositivi Comunicanti, collettivo curatoriale composto da studenti ed ex studenti dell’Accademia stessa.

Orari di visita: giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00. Sabato dalle 11:00 alle 18:00

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione obbligatoria (per motivi di sicurezza) attraverso il sito Eventbrite al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-nel-segno-della-liberta-459954796177

