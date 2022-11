Stagione dei funghi, a Sabaudia il Parco organizza la mostra micologica

SABAUDIA – Torna, nel fine settimana a Sabaudia, la mostra micologica del Parco nazionale del Circeo. L’iniziativa, dal titolo “Ai piedi della maga Circe: la selva incantata e i suoi frutti”, è realizzata dall’Ente Parco nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Associazione Micologica e Ecologica Romana A.M.E.R. APS, sottoscritto nel 2017 con l’obiettivo di mettere in atto iniziative dirette alla conoscenza e alla tutela del territorio del Parco, in particolare al complesso mondo dei funghi.

“I funghi, strani esseri dalle forme più disparate, sono utili e preziose componenti dell’ambiente da proteggere e tutelare”, spiegano i soci dell’A.M.E.R. che, oltre alle attività di monitoraggio della ricca flora fungina presente nell’area protetta (in questi anni sono state censite ben 381 specie), anche quest’anno si sono messi a disposizione per allestire la mostra mitologica, nonostante le condizioni meteo- climatiche finora poco favorevoli all’emergenza dei corpi fruttiferi (ovvero la parte del micelio che comunemente viene definita fungo).

L’esposizione si terrà presso il salone parrocchiale della Chiesa SS. Annunziata di Sabaudia, domani, 11 novembre aperta alle scuole, mentre sabato 12 e domenica 13 novembre sarà aperta al pubblico dalle ore 9:30 alle ore 13:00. I visitatori potranno approfittare della presenza dei micologi dell’A.M.E.R. per approfondimenti sul tema.

L’ingresso è gratuito.