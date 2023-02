LATINA – Questa sera, alle 20.30 al Circolo Cittadino di Latina, la chiusura della campagna elettorale di Annalisa Muzio. “Una festa tra la gente per chiudere la campagna elettorale che porterà il centro destra a governare la Regione Lazio”.

#ilfareinregione: con questo slogan si chiuderà, domani sera alle 20.30 al Circolo Cittadino di Latina, la campagna elettorale di Annalisa Muzio, candidata alle regionali per Forza Italia.

Una campagna elettorale che ha portato Annalisa Muzio in tutta la provincia di Latina per incontrare, ma soprattutto per ascoltare, i cittadini, gli imprenditori, i medici, gli infermieri, gli avvocati, i commercianti, le associazioni sportive. Una presenza capillare, su tutto il nostro territorio, che domenica e lunedì prossimi sarà impegnato a scegliere il nuovo Governo regionale.

“Sono stati due mesi davvero intensi anche se poi nemmeno tanto diversi da tutti i giorni trascorsi da quando ho deciso di metterci la faccia e ho scelto di fare politica e di farla tra la gente. Conosco bene il mio territorio e le problematiche che vanno risolte subito perché da sempre mi sono spesa per contribuire alla crescita comune. Sanità, infrastrutture, turismo sono sicuramente – spiega Annalisa Muzio – le priorità che vanno affrontate per una regione come la nostra che paga il malgoverno del centro sinistra da troppo tempo. Nel corso dei miei interventi ho trattato diversi temi sui quali bisogna lavorare da subito. Temi concreti con soluzioni fattibili perché – aggiunge Annalisa Muzio – sono abituata a dire la verità e a trattare le criticità con senso pratico. Chi mi conosce sa che questo è il mio modo di pensare, è il mio modo di fare politica, lo stesso che mi piacerebbe portare in Regione se gli elettori decideranno di darmi un’occasione e di accordarmi fiducia. Le elezioni regionali, più di quelle amministrative, devono fare i conti con il pericolo dell’ astensionismo che è quello che dobbiamo riuscire ad evitare. E’ per questo – aggiunge ancora la Muzio – che invito, ancora una volta, tutti i cittadini della provincia di Latina ad andare a votare, ad esprimere la loro preferenza per fare sì che, già da mercoledì, si possa avere una voce ancora più forte in Regione per iniziare, seriamente, a FARE. Le votazioni per le regionali sono importanti perché è proprio la Regione che decide in materia di sanità, infrastrutture, politiche giovanili ed è sempre tramite la Regione che passano anche i fondi europei. Ecco perché è importante andare tutti a votare. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno supportato e che hanno creduto in me: il coordinatore regionale di F.I., il Senatore Claudio Fazzone, l’europarlamentare, l’On. Salvatore De Meo, il consigliere regionale onorevole Pino Simeone, tutto il coordinamento provinciale e comunale di Forza Italia Latina e il mio movimento, Fare Latina, insieme al quale abbiamo lavorato duramente e con tanto entusiasmo per tutti questi giorni. Un grazie di cuore ai tanti cittadini che mi hanno seguita e ascoltata: porto con me ogni mano stretta e ogni sguardo. Domani sera chiudiamo la nostra campagna elettorale in piazza, a Latina, nella mia città, nel cuore di questa città, il Circolo Cittadino. Sarà una festa aperta a tutti coloro che vorranno venirci a trovare. Tra le persone– conclude Annalisa Muzio – perché anche la chiusura seguirà il filo conduttore di questi due mesi di grande lavoro e di ascolto di un territorio che ha tante bellezze ancora tutte da esprimere e che merita un’occasione. Abbiamo un’opportunità, abbiamo la possibilità di fare e di realizzare i progetti per i quali abbiamo lottato e per i quali stiamo lavorando da anni. Insieme possiamo vincere – aggiunge Annalisa Muzio – ma solo se abbiamo il coraggio di scrivere un nuovo capitolo della nostra storia”.