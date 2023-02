Tripodi (Lega): “Ripartire dal rapporto con le persone”

LATINA – Ottomilacentodiciannove (8119) preferenze fanno di Orlando Angelo Tripodi uno dei tre esponenti della Lega che siederanno nel prossimo consiglio regionale del Lazio, il più votato del suo partito in provincia di Latina, riconfermato (è capogruppo uscente) grazie alla buona performance del partito di Salvini in provincia di Latina. E’ anche l’unico rappresentante dei territori esterni a Roma, essendo gli altri, Pino Cangemi e Laura Cartaginese entrambi eletti nella Capitale.

“La Lega della provincia di Latina stupisce nel Lazio. Nel 2018 sono stato eletto grazie al 12,40%, mentre abbiamo raggiunto il 12,71% in questa tornata elettorale. Pertanto intendo ringraziare tutti i candidati della Lega e, in particolare, la mia amica Sara Norcia, con cui abbiamo condiviso un’altra bellissima esperienza. Sono orgoglioso di essere l’unico consigliere regionale eletto nelle file della Lega per ben due legislature in Regione Lazio, da quando il partito ha partecipato alle elezioni”, ha commentato in un post.

Lo ha intervistato per Radio Immagine, Radio Latina e Radioluna, Domenico Ippoliti.