Aprilia, fucile a canne mozze in casa, arrestato un 23enne

APRILIA – Avevano in auto alcune dosi di cocaina e crack, materiale per il confezionamento della droga e munizioni, tre giovani fermati ad Aprilia durante un controllo effettuato da una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale. E, come previsto in questi casi, i militari, dopo la scoperta, hanno proseguito gli accertamenti nelle abitazioni dei tre trovando a casa di un 23 enne un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa e dunque di provenienza illecita, e 23 cartucce dello stesso calibro. Per il ragazzo, che deteneva anche una riproduzione di una Beretta calibro 9×21, è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il secondo reato sono stati denunciati a piede libero anche gli altri due, un uomo e una donna.