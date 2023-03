Tampona un’auto sulla Pontina e fugge: rintracciato dalla Polizia Stradale di Aprilia

LATINA – Indagine lampo su un’incidente con omissione di soccorso avvenuto nei giorni scorsi sulla Pontina. E’ stato infatti identificato il veicolo e rintracciato il conducente che alla guida del mezzo aveva tamponato violentemente un’auto e si era poi allontanato senza chiamare i soccorsi e senza accertarsi delle condizioni dei passeggeri coinvolti nel sinistro.

Gli accertamenti svolti dalla polizia stradale di Aprilia intervenuta sul posto, nonostante l’assenza di telecamere sul tratto, hanno consentito di arrivare ad un uomo di 55 anni dipendente di un’azienda di Latina. Il mezzo, un autocarro che aveva perso il paraurti nel punto di impatto, era parcheggiato nell’area esterna con gli evidenti segni del tamponamento, pronto ad essere inviato in carrozzeria per la riparazione che avrebbe reso più difficile il lavoro degli investigatori. L’uomo, alla vista degli agenti, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato per lesioni personali gravi, per omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente.

Lo scontro era avvenuto sulla corsia nord al km 27,200 e aveva causato il ferimento di una donna di 46 anni finita in ospedale.