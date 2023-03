Il liceo Manzoni di Latina compie 70 anni e lancia una campagna per la raccolta di documenti

LATINA – In occasione dei 70 anni del Liceo Manzoni, il laboratorio “Quaderni di Storia” delle classi 5A U e 5BL, coordinato dal dott. Luca Santangelo, laureato in Scienze Storiche, e dalle prof.sse Laura Artiaco e Ornelia Leone lancia una campagna per la raccolta di documentazione partecipata e costituisce un fondo dedicato che sarà versato e conservato dall’archivio scolastico del Liceo Manzoni.

Il laboratorio, che ha lo scopo di documentare, raccontare, interpretare la vita dell’istituto, passata e presente, apre le proprie attività alla città: “La storia di una scuola non riguarda solo la comunità di studentesse e studenti, insegnanti, personale ATA e di segreteria che la vive o l’ha vissuta, ma è patrimonio di tutta la città – spiegano i coordinatori del laboratorio – Dalla “micro-storia” di un

singolo istituto possiamo leggere i mutamenti e le trasformazioni del tessuto sociale cittadino che ha contraddistinto la storia di Latina. Da questa considerazione nasce l’idea di coinvolgere tutta la città nella costruzione di una memoria comune sul Liceo Manzoni”

L’oggetto dei materiali documentari e fotografici può riguardare qualunque argomento connesso con la tematica “UNA GIORNATA AL LICEO MANZONI”: i materiali fotografici possono riguardare momenti legati sia all’attività scolastica quotidiana (lezioni, momenti di socialità in spazi comuni come cortile o corridoi) che a quella straordinaria (iniziative culturali organizzate in Aula Magna, assemblee studentesche, scioperi, cortei, occupazioni, gite o qualsiasi altro tipo di esperienza formativa “fuori

dall’aula”) L’importante è che questi materiali fotografici siano stati realizzati all’intero delle sedi

del Liceo Manzoni(ex TETI, Palazzo M, Edificio di via Magenta e relative succursali) oppure in contesti collegati al Liceo Manzoni(come gite o progetti, iniziative o incontri di classe organizzati all’esterno dell’istituto) Per partecipare basterà inviare il proprio materiale fotografico all’indirizzo laboratoriostoria@manzonilatina.edu.it per il formato digitale (per questo formato è

richiesta la versione scannerizzata del documento e non la fotografia realizzata con lo smartphone) oppure da recapitare presso la sede del Liceo Manzoni in Viale Le Corbusier. Per entrambi i formati la causale è “Materiale fotografico LabStoria 70 anni Manzoni”.

Ogni contributo permetterà ad implementare il fondo del progetto, destinato non solo a conservare la memoria sulla recente storia del Liceo, ma anche ad essere immediatamente riutilizzato in nuovi studi, opere, documentari e reportage sulla storia della scuola in Italia.

I materiali dovranno essere accompagnati dall’autorizzazione al loro utilizzo sul modello predisposto e scaricabile del Liceo Manzoni e dovranno essere inviati entro e non oltre il 13 Aprile per essere valutati e inseriti all’interno della pubblicazione finale al termine del progetto.