Visita del Generale di Corpo d’Armata, Antonio De Vita al Comando Carabinieri di Latina

LATINA – Il Generale di Corpo d’Armata, Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ha fatto visita oggi ai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, nell’imminenza delle prossime festività Pasquali. L’alto Ufficiale, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Lorenzo D’Aloia e dalle varie componenti dell’Arma locale, Comandanti di Stazione, Rappresentanza Militare, Reparti speciali e da una rappresentanza di Ufficiali. Il Generale De Vita, ha ancora una volta manifestato la sua sentita e profonda vicinanza a tutti i militari dipendenti, esprimendo loro parole di sincera gratitudine per il l’impegno nel servizio reso alle comunità locali, esaltandone i risultati conseguiti in ambito provinciale a fronte delle difficoltà del particolare momento storico attraversato dal Paese. Nel corso della visita il Comandante De Vita ha richiamato i valori etici che rendono l’Arma dei Carabinieri indiscusso punto di riferimento per le comunità, sottolineando l’importanza di trasmettere questi valori alle nuove generazioni.