Latina, prima seduta di giunta, si comincia dal piano delle assunzioni

LATINA – In attesa del primo consiglio fissato per il 14 giugno, la sindaca Matilde Celentano accelera i tempi e riunisce per la prima volta i nove assessori neonominati. Appuntamento a mezzogiorno per discutere prima di tutto il piano assunzionale del Comune.

“Troppa carenza di personale, molti settori sono in sofferenza – dice la Celentano – Ho visitato subito personalmente la Polizia Locale che gode di tutta la mia stima, abbiamo bisogno di loro, ma sono solo 60, troppo pochi per un territorio vasto come quello del Comune di Latina. Nel piano sono previste 10 nuove assunzioni, dobbiamo procedere. Ci sono anche altri settori in sofferenza e ne parleremo, cominceremo il lavoro da qui”.