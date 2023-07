Al Casale Corte Rossa il Premio Kahleidon 2023

LATINA – Si terrà sabato 8 luglio al Casale Corte Rossa a Borgo Sabotino l’appuntamento di premiazione conclusivo del Premio KAHLEIDON 2023, prima edizione del premio di letteratura, musica, pittura e fotografia promosso da Anagtia Aps e Cethegus.

LA FESTA DELL’ARTE – Una giornata aperta al pubblico (dalle 16 alle 24) , pensata come una vera e propria festa dell’arte e dei mestieri tra colori, incontri, convivialità, premiazioni, esibizioni, dimostrazioni, esposizioni, stand e mostre. Saranno allestiti palchi, stand espositivi ed enogastronomici e tutti i finalisti, potranno esporre, illustrare e vendere i propri libri, CD, quadri/opere e fotografie.

Nel programma esibizioni musicali, di danza e spettacolo, artigianato territoriale, con merletti a tombolo, cucito creativo, bambole all’uncinetto, quadri in tessuto, e per il palato, miele a chilometri zero. Previste anche esposizioni pittoriche e fotografiche.

L’ingresso è gratuito.