La visita animata di Sermoneta con una guida e costumi d’epoca

SERMONETA – Proseguono gli “Eventi d’Estate” a Sermoneta, con un intenso programma predisposto dall’amministrazione comunale che vede iniziative per tutta la famiglia.

Oltre al programma musicale del Festival Pontino di musica, con ben 23 concerti, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di visite guidate alla scoperta della storia e degli aneddoti del borgo.

Sabato 15 luglio è la volta di “Sermoneta racconta”: una guida autorizzata e degli attori in costume d’epoca vi faranno viaggiare indietro nel tempo alla scoperta dell’incantevole borgo medievale raccontato dai suoi stessi protagonisti. Negli splendidi rioni medievali, verranno raccontate vicende storiche, curiosità e segreti. Conosceremo duchi e pontefici, scopriremo papa Alessandro VI Borgia e il duca Camillo I Caetani. Impareremo divertendoci, contestualizzando epoche e personaggi. (Info e prenotazioni 324/8821981).

«Abbiamo pensato a un programma per far conoscere più da vicino il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso “esperienze” culturali da condividere con tutta la famiglia – spiega il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – occasioni di incontro e di socialità sotto le stelle. Vi aspettiamo numerosi a Sermoneta».

Gli altri appuntamenti prevedono il 21 luglio il Night Tour, mentre il 29 luglio c’è il “Trekking al tramonto da Valvisciolo a Sermoneta”, con un itinerario tra natura, storia e arte. Al termine, si potrà assistere al “Concerto d’estate” a cura della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta, alle 21 al Belvedere. Al Castello è visitabile per tutto il mese anche la mostra “Pinocchio tra le note” di Daniela Caruso, mentre all’abbazia di Valvisciolo c’è la mostra “Valvisciolo contemporanea”. Altri importanti appuntamenti sono in programma per il mese di agosto.

Il programma degli eventi è al link https://www.comunedisermoneta.it/c059027/images/Estate_compressed.pdf