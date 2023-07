Sezze, è Giovanni Antonucci il nuovo assessore all’Urbanistica e Dissesto

SEZZE – Giovanni Antonucci è il nuovo assessore all’Urbanistica-Trasporto pubblico-Decoro e arredo urbano-Sviluppo e recupero delle periferie-Patrimonio con delega al Dissesto Idrogeologico del Comune di Sezze. A confermare il nuovo incarico assessorile assegnato al 63enne tecnico ambientale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio è lo stesso sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che ha spiegato: “Dotiamo la giunta comunale di un elemento di grande spessore sia sotto il profilo professionale che personale. Conosco Gianni personalmente da anni e non posso che spendere belle parole nei suoi confronti, assolutamente meritate. È stato elemento fondamentale nella costruzione del programma elettorale e presidente attento e incisivo di Identità Setina”. Alle deleghe che erano state assegnate all’ex assessore Vincenzo Cardarello, il primo cittadino ha aggiunto anche quella al Dissesto Idrogeologico: “Viviamo in un territorio delicato e gli ultimi eventi ce lo hanno testimoniato per l’ennesima volta. Questa delega ulteriore – ha proseguito il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – serve proprio a monitorare le criticità del territorio e sono convinto che Gianni riuscirà a dare quegli spunti essenziali a prevedere le emergenze, non solo a doverle affrontare quando avvengono”. Nell’augurare buon lavoro al nuovo assessore del Comune di Sezze, il sindaco ha speso una parola anche sull’assessore dimissionario, Vincenzo Cardarello: “Vincenzo è stato un assessore fondamentale per questa comunità. Sempre disponibile, gran lavoratore come già tutti sapevamo, si è messo a disposizione dando un’impronta importante anche all’interno degli uffici di sua competenza. Purtroppo per motivi personali si è dovuto dimettere e, nel ringraziarlo per l’impegno che ha svolto con lungimiranza e capacità, posso assicurare che proseguiremo sulla stessa linea”.