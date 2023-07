Enrico Tiero nella commissione regionale Expo 2030

“Sono onorato di entrare a fare parte della Commissione regionale Expo 2030. Se Roma dovesse ottenere l’organizzazione dell’esposizione universale, aumenterebbe ulteriormente il suo appeal nel mondo. L’Expo darebbe un forte impulso all’economia della Capitale e offrirebbe una grande visibilità al nostro Paese, attirando un numero maggiore di turisti. Anche i territori limitrofi, penso alla mia provincia di Latina ne trarrebbero enormi benefici. Ci sarebbero notevoli vantaggi sotto il profilo economico, infrastrutturale e occupazionale, oltre all’indotto che è in grado di generare prima, durante e dopo l’iniziativa. Saremmo davanti ad una straordinaria opportunità per la città e il Paese nel segno della sostenibilità, della coesione, della rigenerazione. Roma e l’Italia potranno essere il centro del mondo.

Bisogna inoltre agevolare il lavoro ad imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione. La commissione istituita proprio per la semplificazione amministrativa ritengo possa andare nella direzione auspicata. Il mio impegno da consigliere regionale va nella direzione nella lotta contro le lungaggini burocratiche che frenano le imprese e portano molti imprenditori a trasferire altrove nuove occasioni di sviluppo. A parer mio si deve puntare sulla liberalizzazione delle attività e sulla reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Ritengo fondamentale per rendere maggiormente efficiente e “a regime” la nostra regione, introdurre stabilmente semplificazioni e misure per il contenimento della durata dei procedimenti amministrativi, in tutti gli ambiti di interazione tra Pubblica amministrazione, privati cittadini e imprese”. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio