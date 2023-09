Alzheimer, la sindaca Celentano visita Casa Aima

LATINA – Il 21 settembre si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer ( istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease International per diffondere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia. A Latina come ogni anno è presente Casa Aima che dal 1998 lavora silenziosamente tutti i giorni per sostenere i pazienti e le loro famiglie. Attualmente l’associazione segue venti malati di Alzheimer che, a turno, frequentano due giorni a settimana il centro.

Nell’approssimarsi della ricorrenza, martedì 19 settembre hanno fatto vista alla sede di Casa Aima la sindaca di Latina Matilde Celentano e l’assessore comunale al Welfare, Michele Nasso. Al centro diurno di via Vespucci, un momento conviviale con i malati che frequentano il centro e le loro famiglie, da condividere con i rappresentanti delle istituzioni, per festeggiare anche il venticinquesimo anniversario delle attività svolte dall’associazione Aima. Presente all’evento il Vescovo di Latina, monsignor Mariano Crociata che, insieme a don Isodoro Petrucci, parroco di Santi Pietro e Paolo Apostoli, ha celebrato la santa messa.

Per il sindaco Celentano e l’assessore Nasso la partecipazione all’iniziativa è stata occasione per relazionarsi con i referenti dell’associazione Aima (Assistenza integrata per le persone malate di Alzheimer e di sostegno per le loro famiglie). Dopo una visita all’interno della struttura, di proprietà comunale, che ospita Casa Aima, la presidente Daniela Berton e il vice presidente Franco Benazzato hanno illustrato gli spazi utilizzati dai volontari, ” figure specializzate che prestano la loro opera a titolo di volontariato, coadiuvate annualmente dai giovani, sempre con titolo, che svolgono il servizio civile. Il centro, gestito dall’associazione Aima, si finanzia attraverso liberi contributi delle famiglie degli assistiti e con il 5 per mille, che nell’ultimo anno si è notevolmente ridotto”, spiegano dal Comune in una nota.

“Il servizio svolto all’interno di Casa Aima – ha affermato il sindaco Celentano – è di estremo sollievo per le famiglie che vivono con i malati di Alzheimer. L’ Alzheimer è una malattia che necessità un’assistenza h24. La struttura di via Vespucci, di proprietà Comunale, ha bisogno di lavori di ammodernamento e potenziamento. Il nostro primo impegno è quello di reperire fondi per la ristrutturazione e per adeguare gli spazi alle necessità, purtroppo sempre più crescenti”.

Anche l’assessore Nasso ha voluto evidenziare il valore sociale che svolge l’associazione di volontariato: “E’ un validissimo supporto, che va al di là del trattamento medico della malattia. Sono rimasto particolarmente colpito dall’attenzione con la quale i volontari si rivolgono alle persone colpite da questa malattia. Quella di oggi è stata la mia prima visita a Casa Aima e ci ritornerò presto con la dirigente dei Servizi sociali per verificare se possiamo fornire, come Comune, un migliore supporto, attraverso i bandi regionali. Casa Aima è un valore aggiunto, per la nostra comunità, che non dobbiamo disperdere”.