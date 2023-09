Festa dei nonni al Centro Socio-Culturale Anziani Vittorio Veneto a Latina

Il Centro Socio-Culturale Anziani Vittorio Veneto APS è una realtà poco conosciuta di Latina ma rappresenta un’importante risorsa della città. Presieduto da Fausto Bonifacio, è in viale Vittorio Veneto, 22, facilmente raggiungibile dal centro cittadino e dalle autolinee. Nato alla fine degli anni Novanta in un edificio di architettura razionalista, offre una serie di attività e iniziative di importanza socio culturale, che lo allontanano dal concetto di “ghetto”, di luogo utilizzato solo per giocare a carte o passare il tempo. Rappresenta, piuttosto, un punto di incontro, di socialità e dialogo anche tra vecchie e nuove generazioni, in quanto aperto anche ai giovani, purché maggiorenni.

Fiore all’occhiello del Centro è l’Accademia Vittorio Veneto Latina, dove professionisti tengono i corsi più disparati, da informatica, a storia dell’arte a filosofia, a chimica fino alla lingua araba, francese, inglese, spagnolo. Sono attivi anche corsi di ginnastica e yoga, e ancora un corso di pittura e disegno, al termine del quale sono state realizzate mostre degli allievi, all’interno del Centro stesso nel 2022 e, nel 2019, presso la Casa del Combattente.

Si organizzano viaggi in città italiane importanti dal punto di vista culturale, passeggiate, gite e soggiorni termali.

Il 2 ottobre, a partire dalle ore 16,00, il Centro Socio – Culturale Vittorio Veneto APS celebrerà il tradizionale appuntamento della Festa dei Nonni.

Sarà un momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno della famiglia e della società.

Quest’anno la Festa dei Nonni è più che mai importante in quanto la recente pandemia ci ricorda quanto sia prezioso e unico il rapporto tra nonni e nipoti.

Presso i locali del Centro Socio-Culturale si incontreranno, in un clima di festa e di serenità, nonni, nipoti e figli, che potranno cimentarsi insieme nei vari giochi organizzati dal Consiglio Direttivo del Centro.

Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco accompagnato da un filante bastoncino di zucchero filato.

L’evento è aperto a tutti.