Minori vittime di reati, i carabinieri: “Imparare a leggere il disagio e ascoltare i ragazzi”

LATINA – Ha tenuto per sé il pesante segreto per anni, cinque ne sono passati dalle attenzioni morbose ricevute dall’amico di famiglia fino al momento in cui ha scelto di denunciare. Aveva meno di 14 anni, oggi è maggiorenne. In caserma, accompagnato e sostenuto dai genitori, ha raccontato di aver deciso di parlare e provare a liberarsi dal peso di quell’esperienza dopo aver letto che proprio quell’uomo che aveva abusato di lui era stato arrestato e che altri ragazzi avevano denunciato fatti analoghi a quelli vissuti nel silenzio anni prima. E’ arrivata così nelle scorse ore la nuova ordinanza di custodia cautelare per il professore di religione e diacono di Terracina già ai domiciliari per gli abusi commessi su suoi alunni di una scuola del capoluogo. La nuova accusa è violenza sessuale aggravata.

E oggi, dai carabinieri che hanno svolto le indagini, parte un invito rivolto a tutti, a imparare a leggere il disagio dei giovani e a mettersi in ascolto. Molti sono infatti i casi in cui le vittime più fragili finiscono per scegliere il silenzio.

“La tutela dei minori e dei soggetti fragili vittime di reati è un obiettivo istituzionale dei carabinieri. Tutti siamo chiamati a porre particolare attenzione alla loro tutela rafforzata. Sono vittime spesso rassegnate, impaurite e inascoltate. Per questo, quando i ragazzi mandano a vario livello segnali di disagio, di sofferenza, o timide richieste di aiuto, ascoltiamoli e segnaliamo gli abusi alle autorità competenti. Il messaggio che vogliamo lanciare è: fidatevi e affidatevi allo Stato, solo così potremo agire per tutelare tempestivamente le vittime”.

Il messaggio del tenente Monica Loforese che dirige la sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Latina in onda su Gr Latina.