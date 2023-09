Manutenzione scuole, il vice sindaco Carnevale: “Avviati interventi”

LATINA – “La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è una nostra priorità”. E’ quanto affermato dal vince sindaco di Latina Massimiliano Carnevale nel corso dell’audizione, questa mattina, nella commissione Istruzione, presieduta dal consigliere Giuseppe Coriddi.

“Nel corso della seduta è stato ribadito come, per questa amministrazione, sia prioritario garantire interventi che possano consentire la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza”, ha affermato Carnevale a margine della seduta.

“In collaborazione con i responsabili degli istituti – ha dichiarato Carnevale – si è proceduto a stilare l’elenco, secondo urgenza, degli degli interventi di manutenzione in corso, finanziati con la variazione di bilancio che abbiamo approvato un mese e mezzo fa per oltre 500mila euro. Per quanto riguarda gli asili nido, inoltre, ci stiamo adoperando ad utilizzare un finanziamento di 610mila euro, che era già giacente dal 2019”.

Il vice sindaco ha relazionato anche sullo sfalcio dell’erba nelle aree verdi di pertinenza dei plessi scolastici: “Entro venerdì, 8 settembre, data di prime riaperture scolastiche dopo le vacanze estive, sarà completato presso tutti gli edifici del centro urbano, dei borghi e delle periferie”.