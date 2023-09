Politiche abitative per gli studenti a Latina: Dellapietà (Ater) incontro l’assessore regionale Schiboni

LATINA – Enrico Dellapietà, commissario dell’Ater di Latina, e Giuseppe Schiboni Assessore Regionale al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito si sono incontrati nella sede dell’azienda a Latina, insieme al direttore generale dell’azienda Paolo Ciampi, questa mattina.

Nell’incontro sono stati individuate sinergie comuni per dare risposte ai bisogni abitativi legati al diritto allo studio verso i quali l’Ater di Latina vanta una consolidata esperienza, avendo, tra l’altro, a suo tempo realizzata la “Casa dello Studente” di Via Villafranca a Latina.

Oggi il bisogno abitativo degli universitari è tornato all’ordine del giorno date le condizioni del mercato dei fitti privati che proprio nella città che ospitano gli atenei ha avuto una impennata notevole, rendendo difficile il diritto allo studio.

“Abbiamo – spiega Enrico Dellapietà – espresso entrambi la necessità di una collaborazione sinergica stretta tra la Regione ed il nostro Ente per dare soluzioni capaci di ottimizzare le risorse disponibili. Ringrazio l’Assessore Schiboni per la manifestata volontà di intraprendere proficui percorsi per migliorare l’offerta abitativa rivolta agli studenti universitari”. All’incontro odierno faranno seguito riunioni operative tra gli uffici al fine di individuare e definire percorsi di concreto approccio alle problematiche in questione.

“Si è trattato di un incontro proficuo – commenta Schiboni – che ci ha consentito in modo fattivo di affrontare una criticità importante quale l’offerta di alloggi per gli studenti universitari rappresenta. All’insegna della responsabilità che caratterizza questo assessorato siamo impegnati, con tutta la giunta guidata dal presidente Rocca, sin dall’inizio del nostro insediamento, a mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di trovare una soluzione concreta a questa esigenza. Ringrazio per la disponibilità il commissario dell’Ater Dellapietà e sono certo che grazie alla sinergia istituzionale sapremo dare risposte agli studenti implementando e migliorando i servizi esistenti nel pieno rispetto del diritto allo studio di cui l’housing universitario è parte integrante”