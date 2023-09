Sezze, distrutta da un incendio doloso, riconsegnata la palestra “Daniele Nardi” del Pacifici-De Magistris

SEZZE – Era stata pesantemente danneggiata da un incendio doloso, oggi la palestra dell’istituto Pacifici-De Magistris di Sezze è stata ufficialmente riconsegnata alla scuola. Prima che la Provincia, l’ente cui compete l’edilizia scolastica delle scuole superiori, potesse attivare il cantiere è stata necessaria la bonifica del sito quindi, dopo il dissequestro da parte della magistratura, a partire da dicembre sono stati avviati i lavori per ripristinare la fruibilità della struttura e delle sue attrezzature anch’esse gravemente danneggiate. Un impegno importante dal momento che la ristrutturazione è costata 320mila euro.

La palestra della scuola diretta dalla professoressa Rossella Marra, è intitolata a Daniele Nardi, l’alpinista di Sezze scomparso sul Nanga Parbat il 25 febbraio 2019. La riconsegna è avvenuta in tempo per l’avvio dell’anno scolastico che nella scuola- polo di Sezze prenderà il via il 14.