Torneo in Calabria per la Cisterna Volley

CISTERNA DI LATINA – Si avvicina la tre giorni calabrese per il Cisterna Volley. La formazione pontina, nel pieno della preparazione fisica, sarà in campo da sabato 30 settembre al quadrangolare Città del Codex e del Castello di Corigliano Rossano in Calabria. La formazione allenata da coach Guillermo Falasca debutterà nella prima semifinale con l’Omifer Palmi mente a seguire il Gioiella Prisma Taranto sfiderà i bulgari dell’Hebar: le vincenti giocheranno tra loro il match della domenica alle 19:00, valevole per la vittoria finale, mentre le due sconfitte scenderanno di nuovo in campo (sempre la domenica) ma alle 17:00. Il Cisterna Volley, a prescindere dai risultati, giocherà anche lunedì un test match con l’Hebar di coach Alberto Giuliani.

«Finora abbiamo svolto due allenamenti congiunti con formazioni di serie A3, sicuramente sono stati due momenti di crescita importanti ma ora, con il torneo di Corigliano-Rossano avremo un’altra occasione importante per testare la nostra tenuta con squadre del nostro livello, questo lo reputo molto utile quando l’inizio del campionato si avvicina sempre di più – spiega il palleggiatore Davide Saitta – Per quanto riguarda la preparazione posso dire che stiamo lavorando moltissimo e sappiamo bene che si tratta di una fase importante per prepararci alla stagione che sta per iniziare e anche per rodare i meccanismi tecnici e fisici di ciascuno di noi».

La Serbia, nazionale in cui giocano Pavle Peric e Aleksander Nedeljkovic, sta per iniziare il torneo pre olimpico che la vedrà impegnata in Giappone: si parte il 30 settembre con Serbia – Turchia (ore 6 italiane), poi il 1 ottobre ancora in campo con Serbia – Tunisia, quindi Serbia – Egitto (3 ottobre), Serbia – Finlandia (4 ottobre), Serbia – Giappone (6 ottobre), Usa – Serbia (7 ottobre) e Slovenia – Serbia (8 ottobre).

«In questo momento ci stiamo allenando senza i giocatori impegnati nelle qualificazioni olimpiche, questa cosa non accade solo a noi ovviamente, però quando potranno allenarsi insieme a noi di certo alzeranno ancora un po’ di più il livello degli allenamenti – conclude Saitta – Ci stiamo preparando con grande impegno e il gruppo, tra l’altro molto giovane, sta lavorando davvero molto bene e in palestra sta dando sempre il massimo – continua – sto assistendo ad allenamenti sempre molto interessanti e questi sono tutti buoni ingredienti che ci permetteranno di preparaci al meglio».

In Calabria, al PalaBrillia, il Cisterna Volley sarà impegnato con i bulgari dell’Hebar di coach Giuliani, poi con il Taranto e con il Palmi. L’Hebar, formazione che ha vinto lo scudetto in Bulgaria nel 2021 e nel 2022, presenta nel roster numerose conoscenze della Superlega italiana: Michele Baranowicz, Giulio Sabbi, Jacopo Massari, Rozalin Penchev, e Viktor Yosifov. Poi il 14 e 15 ottobre i pontini saranno impegnati a Gubbio nel torneo di beneficenza Spirito di Squadra con Padova, Panathinaikos e Taranto.

1° giornata

Sabato 30 settembre: ​

1° semifinale ore 17.00

Cisterna Volley vs Omifer Palmi;

2° semifinale ore 19.00 Hebar Volley vs Gioiella Prisma Taranto.

2° giornata

Domenica 01 ottobre: ​

Finale 3° e 4° posto fischio di inizio ore 17.00;

Finale 1° e 2° posto fischio di inizio ore 19.00.