Ex Catasto, l’assessora Nasti: “Al Comune di Latina impedito il diritto di prelazione”

LATINA – Il Comune di Latina vuole comprare l’ex Catasto, “strategico per l’allocazione degli uffici comunali”, ma l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Ente è stato reso impossibile da un difetto di notifica. Lo ha spiegato questa mattina l’assessora al Patrimonio Ada Nasti che ha risposto in question time all’interrogazione della consigliera comunale Valeria Campagna sull’immobile di via Emanuele Filiberto che è andato alla Edificanda srl. E ora l’atto potrebbe essere impugnato.

“Il Comune di Latina – ha spiegato l’assessora al Patrimonio – non ha potuto esercitare il diritto di prelazione a seguito della mancata notifica da parte della competente Soprintendenza dell’avvenuta cessione del fabbricato risalente al 21 marzo 2023. La nostra amministrazione, insediatasi ufficialmente a giugno, ha segnalato al Ministero, alla Soprintendenza, alla parte venditrice e alla parte acquirente il difetto di notifica ed ha chiesto la sospensione dell’atto ricognitivo, sottoposto a condizione sospensiva, al fine di poter esercitare il proprio diritto di prelazione. Nonostante ciò, la compravendita si è comunque conclusa in favore della Edificanda srl. L’amministrazione sta valutando con l’Avvocatura le azioni da porre in essere a tutela dei propri interessi in quanto l’immobile è ritenuto strategico per l’allocazione degli uffici comunali”.

L’edificio che si trova sul lato del Comune che affaccia su Via Emanuele Filiberto (ex sede del Catasto), è un bene dichiarato di interesse storico e artistico. Il Comune di Latina poteva acquistare perché sia il Ministero dei Beni Culturali che la Regione Lazio avevano deciso di non esercitare il loro diritto di prelazione. Per quale motivo l’Amministrazione non sia andata immediatamente dal giudice a chiedere di sospendere la compravendita, non è stato spiegato.