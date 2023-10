Per il primo Fridays For Future in piazza anche le superiori di Latina

LATINA – Scenderanno in strada per marciare in corteo anche a Latina questa mattina gli studenti delle scuole superiori nel primo Fridays For Future dell’anno. Un’iniziativa promossa dai rappresentanti d’istituto di tutte le scuole, con la Rete degli Studenti Medi e Osa in concomitanza con la grande manifestazione che a Roma si muoverà da Piazza della Repubblica a San Giovanni per tenere insieme ecologia e scuola.

“La tematica ambientale, da tempo cardine della nostra elaborazione politica – dice il coordinatore provinciale della Rete Valerio Cardarelli – è sempre più centrale e la crisi climatica sempre più sotto gli occhi di tutti. L’ultima estate, la più calda, ha visto il nostro paese dilaniato da incendi e inondazioni, succube dei danni portati da decenni di menefreghismo per lo stato di salute del nostro pianeta. Non possiamo rimanere inermi di fronte alle politiche scellerate portate avanti dal mondo occidentale in questa fase tanto delicata, né tantomeno davanti alla più totale assenza di interventi in materia da parte della politica di governo del nostro paese”.

Il raduno è previsto in Piazza del Popolo a Latina a partire dalle 9.

Lo sciopero degli studenti che si terrà almeno in 35 città italiane arriva dopo il Laudate Deum di Papa Francesco che ha ricordato a tutti il pericolo del negazionismo climatico, e dello scarso interesse mostrato dalla politica promossa dalle potenze economiche per il tema.