Al Museo del Mare e della Costa di Sabaudia il finissage della mostra di Alessandra Chicarella

SABAUDIA – Ultimo giorno, sabato 11 novembre (alle 16) al Museo del Mare e della Costa di Sabaudia per visitare la mostra Appunti di un viaggio di Alessandra Chicarella. Una piccola mostra di sketch, reportage grafici e qualche piccolo formato su tela e carta fotografica frutto della collaborazione che sta germogliando tra i musei del territorio, MUSEINRETE, la rete dei musei della provincia di Latina.

“Alessandra Chicarella – spiega il curatore Fabio D’Achille – ha fatto da apripista ad una relazione che si vuole intelaiare tra artisti contemporanei e la rete museale provinciale che diversi operatori culturali del territorio hanno reputato urgente e funzionale ad un tipo di narrazione che proprio MAD Museo d’Arte Diffusa a Latina e non solo, aveva iniziato 15 anni fa con altri artisti contemporanei come Massimo Palumbo, Sergio Ban, Emilia Isabella, Davide De Filippo, Simone Ialongo, Lorenzo Indrimi, Claudio Cottiga, Tommaso Andreocci… per citarne alcuni”.

La mostra si è svolta grazie alla disponibilità della Direttrice del Museo del Mare e della Costa di Sabaudia, Giulia Sirgiovanni, che ha promosso e ospitato l’iniziativa dopo una serie d’incontri pubblici estivi della MIR al Museo Emilio Greco e poi nella sede dello stesso Museo del Mare sempre a Sabaudia.

Al finissage prenderà parte l’autrice delle opere Alessandra Chicarella.