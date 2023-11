Aprilia, aggredisce gli operatori del 118 intervenuti per soccorrerlo

APRILIA – Soccorso dopo un malore avuto per l’assunzione di stupefacenti, all’arrivo degli operatori del 118 si è scagliato contro di loro. I sanitari, vistisi in pericolo, hanno deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che una volta arrivati sul posto sono riusciti a riportare alla calma il ragazzo, un 27enne già noto per reati contro il patrimonio. Per il giovane è scattata la denuncia.