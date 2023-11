Clara Galante è Mrs Pearce in My Fair Lady con Serena Autieri

LATINA – Clara Galante debutta il 3 novembre al Teatro Sistina di Roma, in My Fair Lady di Lerner & Loewe’s per la regia di Regia di A.J. Weissbard, il nuovo e atteso adattamento in italiano di una delle favole più rappresentate al mondo. “Finalmente un po’ di leggerezza intelligente – commenta l’attrice di Latina – . In questo mondo che brucia, dopo tanto teatro sociale, civile, istituzionale, drammatico, accolgo la fantasia, e la profondità di una favola intelligente. Come tutte le “favole” racchiude una metafora una riflessione profonda. E per me qui c’è una riflessione sul destino. Siamo condannati a quello o abbiamo in noi la possibilità di trasformarlo?”

Sul palco, Clara Galante interpreta Mrs. Pearce e sarà al fianco della protagonista Serena Autieri (la fioraia Eliza Doolittle), pronta a difenderla.

“Il mio personaggio – spiega ancora l’attrice – grazie al regista, è totalmente capovolto dal film che conosciamo tutti. Qui Mrs Pearse é una governante molto misteriosa, una madre mancata, una granitica istitutrice capace di essere ferma e dolce. Tutto per lei è un tentativo di riportare ordine al caos emotivo che abita la casa e gli altri personaggi. Ho dovuto molto lavorare sull’ equilibrio, per non disegnare il fumetto di una rigida senza sentimenti. Al contrario ho dovuto costruire una donna molto complessa, una bomba di passione trattenuta ma che alla fine esploderà. Perché l’amore è l’amore. Una Mrs Pearce sempre delle parte delle donne, pronta a difendere Eliza, attenta alla forma e al valore della gentilezza, al divertimento e anche un bel po’ di sensualità”.

Nel cast ci sono Ivan Castiglione (il professor Henry Higgins) ) e ancora di Manlio Dovì (nei panni del Colonnello Pickering), Gianfranco Phino (Alfred Doolittle) e Luca Bacci (Freddy Hynsford). Sul palco anche la partecipazione straordinaria di Fioretta Mari (Mrs. Higgins).