Cose da prof a Fondi e Formia: arriva Enrico Galiano

FORMIA – Il mese di dicembre inizia all’insegna del piacere della lettura con la presenza nella Riviera di Ulisse di Enrico Galiano, tra gli autori più amati del panorama letterario italiano e inventore della webserie “Cose da prof” che ha superato i venti milioni di visualizzazioni.

Lo scrittore e insegnante friulano, in un’ideale staffetta, incontrerà oltre mille lettori giovanissimi e adulti in tre diverse sedi : una scuola, una libreria, un Monastero, luoghi di crescita e confronto.

La prima tappa di questo atteso tour toccherà l’Istituto Gobetti – Libero de Libero di Fondi venerdì 1 dicembre alle ore 10.00. Qui da 23 anni le insegnanti propongono agli alunni incontri con i loro autori preferiti.

La seconda tappa sarà a Formia lo stesso giorno alle ore 19.00. Enrico Galiano alla Libreria Tuttilibri Mondadori firmerà le copie dei suoi libri e risponderà alle curiosità dei ragazzi del gruppo di lettura #staserafacciotardi. Sono giovanissimi lettori che si riuniscono da oltre un anno una volta al mese per parlare in un’atmosfera coinvolgente e informale dei loro libri preferiti. Ma questa è un’occasione speciale. L’ingresso è libero e l’invito è esteso a tutti coloro che vorranno incontrarlo.

La terza e ultima tappa, sabato 2 dicembre alle 17.30, sarà nel suggestivo Monastero San Magno di Fondi, con un appuntamento attesissimo e aperto a tutti. Solo in questo caso è necessario prenotare su www.eventbrite.it. Enrico Galiano converserà con Don Francesco Fiorillo.

Galiano ha scritto “Eppure cadiamo felici” che ha ispirato una seguitissima serie televisiva, il recentissimo “Geografia di un dolore perfetto” e “L’arte di sbagliare alla grande”. Tutti pubblicati da Garzanti.

Info Tuttilibri- Mondadori, Formia 0771.324159