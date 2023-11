Fermati sulla Flacca, a Sperlonga coppia lancia un etto di hashish dal finestrino

TERRACINA – Erano in auto sulla Flacca a Sperlonga quando si sono imbattuti in una pattuglia dei carabinieri e si sono fatti prendere dal panico. E’ andata storta la domenica di una coppia di Terracina, marito e moglie che in auto, provenienti da sud, alla vista della gazzella dei militari del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina hanno lanciato dal finestrino quattro involucri in cellophane contenenti hashish, ma sono stati visti. I carabinieri hanno quindi fermato la vettura e recuperato lo stupefacente per un peso complessivo di circa 108 grammi.

I due, già conosciuti alle forze dell’ordine sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su indicazione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Latina sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma di Terracina, in attesa del processo direttissimo che si è celebrato questa mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo a loro carico l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora in Terracina, con prescrizione di restare a casa dalle 22 alle 7 del mattino.