Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Latina prepara un flash mob

LATINA – In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Latina promuove la campagna “Contro la violenza sulle donne #IoCiMettoLaFaccia” e sta organizzando il Flash mob “Una rete contro la violenza” che si svolgerà in piazza del Popolo dalle 17 alle 19.

L’invito è a “tutte le cittadine e i cittadini in forma associata a partecipare e, se interessati, a proporre brevi interventi di carattere culturale e artistico da svolgere nell’ambito della più ampia manifestazione”. Le eventuali proposte – si legge in una nota dell’ente – dovranno essere aderenti al tema della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e durare massimo cinque minuti, oltre a non prevedere occupazione di suolo pubblico quindi l’installazione di qualsiasi tipo di struttura. Il contributo artistico è da intendersi gratuito e senza oneri a carico dell’amministrazione. Le proposte dovranno pervenire, accompagnate da breve relazione, entro il giorno 17 novembre, alle ore 12, alla mail segreteria.sindaco@comune.latina.it con oggetto “25 novembre, Flash mob Comune di Latina”.

“Le proposte saranno esaminate dal gruppo di lavoro composto dalle consigliere comunali. Nel caso in cui il numero delle proposte eccedesse dallo spazio temporale previsto per l’evento, saranno valutate le più significative e aderenti all’iniziativa secondo la data di ricezione. Sono considerate inammissibili le proposte con finalità politiche”.