I volontari “Passo Genovese” di Latina a Quarrata in aiuto delle popolazioni della Toscana

LATINA – Anche i volontari della protezione civile Passo Genovese di Latina guidati da Maurizio Iaiza si sono uniti alla colonna mobile della Regione Lazio per prestare soccorso alle popolazioni alluvionate della Toscana e sono al lavoro a Quarrata uno dei territori più colpiti con le campagne trasformate in un gigantesco lago e allagamenti nel centro abitato per l’esondazione del fiume Stella.

Ieri la Protezione civile del Lazio aveva attivato la colonna mobile regionale per far fronte alla grave emergenza con circa 60 volontari partiti con mezzi e idrovore di potenza varia con destinazione località Calenzano, punto di raccordo dal quale i volontari del Lazio si sono poi messi a disposizione della Protezione Civile della Toscana per prestare soccorso alle popolazioni delle zone devastate dai nubifragi. In tutto all’opera dal Lazio 27 squadre con 98 volontari e due squadre per il soccorso alluvionale.