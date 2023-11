Latina Città delle Donne, mozione unanime di maggioranza e opposizione. Ora però servono fondi e progetti

LATINA – Si è aperto con un minuto di silenzio il consiglio comunale di Latina, un momento di raccoglimento per sottolineare la tragedia dei femminicidi, in memoria di Giulia Cecchettin e delle altre 107 donne uccise nel 2023 in Italia (le ultime due proprio martedì 28 novembre nel giorno del consiglio ad Andria e nel Parmense).

L’aula al primo piano di Piazza del Popolo trasformata in galleria d’arte con le opere di artiste donne raccolte per la mostra curata da Mad ed esposta il 25 novembre al Museo Cambellotti, trasferite per l’occasione a palazzo comunale. Consigliere e consiglieri hanno preso in mano i quadri simbolicamente prima di dare il via alla seduta che ha visto le consigliere Simona Mulè di Fratelli D’Italia e Floriana Coletta di Lbc illustrare una delibera proposta da tutte le elette, di maggioranza e di opposizione, che si intitola Latina città delle donne che impegna l’amministrazione a promuovere, attraverso una serie di attività, l’empowerment delle donne nei plurimi aspetti legati alla sfera femminile, sociale, economica, professionale e politica. Insomma a realizzare iniziative di promozione della cultura della parità di genere ma anche di sostegno alle donna in tutti gli ambiti soprattutto laddove appare più svantaggiata. Ora serviranno i fondi per progetti mirati. LA MOZIONE

TAMPON E INFANT TAX – E’ stata anche approvata la mozione dell’opposizione, redatta dalla segretaria di Latina Bene Comune Elettra Ortu La Barbera, condivisa e presentata da Lbc e Pd, emendanta poi dalla maggioranza, che “impegna sindaca e giunta a promuovere azioni per applicare prezzi contenuti sui prodotti sanitari igienici femminili e sui prodotti per la prima infanzia; aprire spazi dedicati alla cura dei bambini; verificare la possibilità di posizionare in prossimità delle scuole distributori di prodotti sanitari femminili a prezzo calmierato; adottare iniziative per l’educazione e l’uso di questi prodotti da parte delle donne e delle fasce più svantaggiate potenzialmente colpite dal fenomeno della “povertà mestruale”; sollecitare infine Governo e Parlamento a una totale detassazione dei beni essenziali per la cura della persona per promuovere un welfare equo che sostenga le famiglie. che prevede sconti nella farmacia comunale per prodotti per l’igiene femminile e per l’infanzia dopo che il governo ha riportato l’iva ai massimi anche su questi prodotti essenziali”. La mozione è stata illustrata in aula dall’ex sindaco e consigliere di opposizione Damiano Coletta che durante il mandato aveva fatto di Latina il secondo capoluogo di provincia italiano a scontare della quota di Iva i prodotti appartenenti alle due categorie presso la farmacia comunale.