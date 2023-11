Morto il bracciante agricolo indiano travolto da un’auto mentre percorreva in bici la Pontina

SABAUDIA – Non ce l’ha fatta il bracciante agricolo indiano travolto da un’auto ieri mattina intorno alle 8 mentre era in bicicletta sulla Pontina all’altezza di Sabaudia. L’operaio, ricoverato in un primo momento nel reparto di Rianimazione ha smesso di vivere nel tardo pomeriggio di mercoledì per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Sabaudia intervenuti sul posto per i rilievi proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.