Formia, si apposta sotto casa della ex, ma il braccialetto elettronico lancia l’allarme: arrestato

FORMIA – Con il braccialetto elettronico anti-stalking si avvicina a casa della sua ex, a Formia, e si innesca il sistema di allarme collegato alle centrali operative del Comando provinciale dei carabinieri di Latina e del Comando Compagnia di Formia. E’ finito così in manette un 28enne già colpito dalla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna dopo che con l’aiuto del padre, nel mese di ottobre, era entrato in casa della donna mentre dormiva, l’aveva picchiata anche lanciandole contro oggetti contundenti e poi le aveva portato via la tv. Anche in quell’occasione era scattato l’arresto in flagranza grazie all’arrivo di una pattuglia dei militari sul posto, poi il giudice aveva disposto la misura cautelare del braccialetto elettronico.

L’arrivo di un equipaggio del Radiomobile di Formia ha permesso questa volta di scongiurare nuove possibili aggressioni, la giovane infatti stava per uscire di casa e avrebbe trovato l’ex appostato ad attenderla. A carico dell’arrestato, un campano residente a Formia, è stata disposta dall’ autorità giudiziaria di Cassino la misura cautelare più grave degli arresti domiciliari.