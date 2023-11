Priverno, ucciso un uomo, ferita gravemente la compagna. In caserma il figlio della donna

PRIVERNO – aggiornamento – E’ Germano Riccioni, 50 anni, l’uomo ucciso questa mattina a Priverno, finito con un corpo contundente, forse un pesante vaso, in un’abitazione della zona di Madonna del Calle nel centro della cittadina lepina. Nello stesso appartamento è stata anche ferita gravemente la compagna dell’uomo che all’arrivo dei soccorritori e vista la gravità delle situazione è stata trasferita in eliambulanza al San Camillo di Roma. La donna sarebbe stata colpita al volto con un mattone. I carabinieri al loro arrivo hanno bloccato e portato in caserma il figlio 33enne della donna, anche lei cinquantenne, che era in stato di forte agitazione.

Sono stati i vicini dopo aver sentito grida di aiuto provenire dall’abitazione questa mattina presto, a chiamare i soccorritori e il 112. L’aggressore che conviveva con le due vittime è ora in caserma e viene interrogato dal pm di turno Giuseppe Bontempo. La zona è ancora isolata dai carabinieri per i rilievi della scientifica.

FLASH – Grave fatto di cronaca a Priverno dove un uomo è stato ucciso a coltellate, mentre la compagna è stata ferita gravemente ed è stata trasportata in gravi condizioni e in eliambulanza in ospedale, vittima di un tentativo di omicidio. Al lavoro per riscostruire quanto accaduto nelle prime ore di questa mattina nel centro della cittadina lepina ci sono i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze. Il corpo è stato trovato in un appartamento in Via Madonna del Colle quando i vicini sentendo le urla, hanno chiamato i soccorritori. Si indaga in ambito familiare e sarebbe già stato operato il fermo di un parente che all’arrivo dei soccorritori ha aggredito anche loro.