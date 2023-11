Tragico incidente a Borgo Sabotino, morto un 67enne in bicicletta

LATINA – Tragico incidente in via del Pantanello a Borgo Sabotino dove questa mattina intorno alle 11 un uomo in bicicletta è stato travolto da un furgone Doblò guidato da un uomo del posto. Per il ciclista che aveva 67 anni e – secondo le primissime informazioni – era uscito da casa per una passeggiata, diretto al centro della frazione, non c’è stato nulla da fare, troppo violento l’impatto con il mezzo. In Via del Pantanello gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.