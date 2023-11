Morti sul lavoro, provincia di Latina 48° con sei decessi nei primi nove mesi del 2023

LATINA – Latina è 48esima in Italia per numero di morti sul lavoro. Lo dice l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre che tira le somme dei primi nove mesi dell’anno sulla base dei dati Inail e pone la provincia pontina in zona gialla quella intermedia. Sei in tutto i decessi sul territorio provinciale di Latina.

“Mancano tre mesi alla fine dell’anno, ma le incidenze di mortalità e i numeri restano drammatici e preludono ad una chiusura del 2023 sul solito e sconfortante valore di oltre mille infortuni mortali sul lavoro – dicono dall’Osservatorio di Mestre – Una situazione allarmante e grave che pone sotto i riflettori soprattutto le vittime in occasione di lavoro, cresciute rispetto al 2022 del +3,3%. Nessuna flessione, anzi. E questo indica la stabilità del fenomeno e non, purtroppo, un’inversione di tendenza”.

Per chi ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, infatti, il rischio di morire sul lavoro è ben superiore rispetto ai colleghi che hanno un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (21,8 infortuni mortali ogni milione di occupati contro 13,7)

Nella classifica il Lazio è sesto tra le Regioni per numero di morti sul lavoro che sono stati 45 (al pari dell’Emilia Romagna). A Latina resta stabile l’incidenza, con un 28,6 sul totale degli occupati.

In Italia in nove mesi le vittime sono state 761 (pari a 84 decessi al mese).