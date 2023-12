Babbo Natale all’area Chezzi di Terracina

TERRACINA – Babbo Natale arriva con la slitta e apre le porte della sua casa all’area Chezzi di Terracina. È questo il primo appuntamento in programma l’8 dicembre per festeggiare il Natale. Un programma ricco di appuntamenti, “Anxur Christmas”, che ha preso il via sabato 2 dicembre con l’accensione dell’albero luminoso in Piazza Garibaldi e delle luminarie in centro e in periferia, e che proseguirà tra videoproiezioni e filodiffusione per le strade della Città. A partire dalla Festa dell’Immacolata tanti altri eventi per i bambini, per le famiglie, ma anche per gli adulti. La mattina dell’8 dicembre l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale con il giardino incantato, i giganti luminosi e lo zucchero filato. Sempre nella stessa giornata si accendono le luci a Borgo Hermada e si apre la mostra dei presepi “Presepiando” presso la Chiesa SS Salvatore. Gli appuntamenti proseguono tra concerti di musica classica, cori Gospel e cori natalizi, artisti di strada, percorsi artistici e culturali nel cuore del centro storico alto e dimostrazioni di scultura di arte presepiale. Il primo gennaio del nuovo anno un concerto in Piazza Municipio con le colonne sonore più belle della storia del cinema. Il giorno di Santo Stefano è in programma anche il Presepe Vivente che si ripeterà il 6 gennaio, quando arriverà anche la Befana al Palazzetto dello Sport e a Borgo Hermada.

«Ringrazio tutti quanti hanno lavorato e contribuito a questo programma di eventi davvero ricco con particolare attenzione alle famiglie, a tutti i nostri concittadini e poi a quanti vorranno venire a trovarci. L’augurio è quello di goderci insieme le feste, la famiglia e gli affetti. Questo è l’inizio di un lungo percorso insieme per far crescere la nostra amata Città», ha dichiarato l’Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.

«Il calendario prevede appuntamenti dedicati a tutti, ed è stato pensato per vivere e condividere le magie del Natale tra le meraviglie della nostra città, dal centro storico alto alle periferie. Invito di nuovo tutti a partecipare, per stare insieme e anche per dare merito ai tanti che si sono impegnati per questi eventi», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti. ​